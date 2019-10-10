"Думала, сорвется вниз": в Днепре ребенок повис с балкона 10 этажа

В Днепре 9 октября жителей жилого массива Тополь-2 напугал ребенок, который перелез через железную перегородку и повис с балкона 10 этажа.

Опасную игру мальчик затеял в гостях у своей соседки. Об этом стало известно в Facebook-сообществе "Типичный Тополь".

В Днепре ребенок повис с балкона 10 этажа Миртесен

"Примерно час назад наблюдала картину, как дети (4-5 класс), мальчик и девочка, стояли на общем балконе 10 этажа, после чего мальчик взялся за железную перегородку и перелез через балкон. Он повис с 10-го этажа всем телом, при этом ему было весело. Я потеряла дар речи, думала, что ребенок сорвется вниз", - рассказала участница сообщества.

К счастью, в опасной игре никто не пострадал. Предотвратить падение удалось очевидице.

"Я с перепугу громко крикнула: "Что вы вытворяете?", после чего мальчик залез обратно. Девочка убежала к себе домой, а пацаненыш через 2-3 минуты выскочил из подъезда и скрылся между домов", - написала автор публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в реке нашли тело девятилетней девочки. Ребенок сорвался с моста и упал в воду. Спасатели разыскали труп на дне водоема и доставили его на берег с помощью резиновой лодки.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!