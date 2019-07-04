Повесился на футболке: в Днепре обнаружили тело мужчины. Фото самоубийцы

В среду, 3 июля, в Днепре обнаружили тело 79-летнего мужчины. Он повесился на своей футболке недалеко от дома.

Мужчина ушел из дома за 5 дней до смерти, ничего не сказав близким. После этого родственники обратились в полицию за помощью, сообщает Информатор.

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Тело мужчины обнаружили кинологи, которые занимались его поиском. По предварительной информации, он повесился на футболке недалеко от своего дома.

Мужчина повесился недалеко от дома Информатор

Происшествие случилось в балке на улице Юрия Кондратюка. Точную причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Тело обнаружили в балке Информатор

Ему было 79 лет Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине мужчина сгорел в собственной квартире.

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