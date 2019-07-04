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Повесился на футболке: в Днепре обнаружили тело мужчины. Фото самоубийцы

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В среду, 3 июля, в Днепре обнаружили тело 79-летнего мужчины. Он повесился на своей футболке недалеко от дома.

Мужчина ушел из дома за 5 дней до смерти, ничего не сказав близким. После этого родственники обратились в полицию за помощью, сообщает Информатор.

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Тело мужчины обнаружили кинологи, которые занимались его поиском. По предварительной информации, он повесился на футболке недалеко от своего дома.

Мужчина повесился недалеко от дома

Мужчина повесился недалеко от дома

Информатор

Происшествие случилось в балке на улице Юрия Кондратюка. Точную причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Тело обнаружили в балке

Тело обнаружили в балке

Информатор

Ему было 79 лет

Ему было 79 лет

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине мужчина сгорел в собственной квартире.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрНациональная полиция Украинысмерть
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