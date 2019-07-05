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Поражает людей и животных: под Днепром нашли смертельную инфекцию

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С приходом летнего сезона на Днепропетровщине участились случаи заражения лептоспирозом.

Активные очаги лептоспироза выявили в прибрежных территориях реки Самара. Чаще всего заболевания фиксируют в г. Перещепино, с. Кильчень, с. Пищанка, смт. Губиниха, сообщает "Наше місто".

Заболевание имеет выраженную летне-осеннюю сезонность. Природным резервуаром бактерий являются грызуны и насекомоядные, которые инфицируют диких и домашних животных. Помимо контакта с больными животными, человек может заразиться и во время купания, употребления загрязненной воды или продуктов, проведения сельскохозяйственных работ.

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вспышка инфекции

вспышка инфекции

Репортер

У человека лептоспироз характеризуется лихорадкой, сильными болями по телу, ознобом. По мере развития заболевания появляются сыпь, значительная головная боль, тошнота, рвота.

Защититься от лептоспироза поможет вакцинация, а также профилактические меры: дератизация, выполнение сельскохозяйственных работ в спецодежде, употребление очищенной воды, соблюдение базовых правил личной гигиены, а также предотвращение появления повреждений кожного покрытия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом зафиксировали вспышку опасной инфекции.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепринфекцияживотные
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Путин! Ну и кто ты после этого?
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Закон Порядок
Закон Порядок
не удивлюсь если скоро вспыхнет эпидемия оспы.как там амерыканськи лаборатории?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Закон Порядок, развиваются
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