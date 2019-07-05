Поражает людей и животных: под Днепром нашли смертельную инфекцию

С приходом летнего сезона на Днепропетровщине участились случаи заражения лептоспирозом.

Активные очаги лептоспироза выявили в прибрежных территориях реки Самара. Чаще всего заболевания фиксируют в г. Перещепино, с. Кильчень, с. Пищанка, смт. Губиниха, сообщает "Наше місто".

Заболевание имеет выраженную летне-осеннюю сезонность. Природным резервуаром бактерий являются грызуны и насекомоядные, которые инфицируют диких и домашних животных. Помимо контакта с больными животными, человек может заразиться и во время купания, употребления загрязненной воды или продуктов, проведения сельскохозяйственных работ.

вспышка инфекции Репортер

У человека лептоспироз характеризуется лихорадкой, сильными болями по телу, ознобом. По мере развития заболевания появляются сыпь, значительная головная боль, тошнота, рвота.

Защититься от лептоспироза поможет вакцинация, а также профилактические меры: дератизация, выполнение сельскохозяйственных работ в спецодежде, употребление очищенной воды, соблюдение базовых правил личной гигиены, а также предотвращение появления повреждений кожного покрытия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом зафиксировали вспышку опасной инфекции.

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