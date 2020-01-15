Погиб от пули снайпера на Донбассе: названо имя 24-летнего героя

В среду, 15 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 24-летний Алексей Василевский.

Боец "Штаба национальной защиты" умер от пули снайпера. Об этом сообщил Виталий Чернявский на странице штаба в Facebook.

Погибший был родом из города Каменское Днепропетровской области.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 15 января, вооруженные формирования Российской Федерации уже девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем, минометов, а также гранатометов, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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