Подожгли во время игры: полиция раскрыла подробности жуткого ЧП с ребенком в Днепре

Дети нашли бутылку с топливом и играли с ней вместе с пострадавшим мальчиком.

В результате такой опасных развлечений с веществом загорелся 8-летний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

ребенка облили бензином и подожгли фейсбук Александры Совы-Тимощенковой

"Дети нашли бутылку с топливом и мальчик держал в руках тряпку, которая была в этой смеси. Они все ею играли, изучали, можно так сказать, переливали, поджигали. В итоге у него загорелась одежда. Он вовремя сам ее снял и был доставлен в больницу с ожогами", - сообщили в пресс-службе.

В полиции установили детей, которые вместе нашли бутылку с топливом. Всем участникам события примерно 10-13 лет.

Напомним, по информации волонтера Александры Совы-Тимощенковой, отец мальчика умер и мать воспитывает ребенка одна. Всех неравнодушных просят помочь собрать деньги на лечение ребенка. Резвизиты карты волонтера: Карта Приват Банка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Александра) При переводе указать для Яцун.

Для ребенка уже закупили средства первой необходимости и расходные материалы для перевязок.

ребенку помогают волонтеры фейсбук Александры Совы-Тимощенковой

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Днепре женщина держала ребенка на цепи.

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