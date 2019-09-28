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28 сентября • обновлено в 18:43
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/ Происшествия

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

13.8т Читать материал на украинском

На выезде из Кривого Рога Днепропетровской области произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Предварительно известно, что столкновение с SsangYong произошло из-за водителя Opel, который выехал на встречную полосу. На происшествие не успели отреагировать еще три автомобиля, сообщает сайт 0564.ua.

ДТП в Кривом Роге

ДТП в Кривом Роге

0564.ua

Авария произошла 27 сентября около 22:00 на Кировоградском шоссе. От сильного удара части иномарок, которые столкнулись лоб в лоб, разлетелись по дороге. Еще три авто - Volvo, Peugeot и KIA - получили значительные повреждения.

Новости
В школе Кривого Рога массово отравились дети
Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

В ДТП пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы в Криворожскую городскую больницу №2.

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

0564.ua

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

Первый Городской

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

Первый Городской

Под Кривым Рогом произошло массовое кровавое ДТП: фото 18+

Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция задержала водителя, превысившего скорость на автомобиле, номера кузова которого не соответствовали номеру регистрации транспортного средства. Нарушителем оказался блогер Виталий Санжаков, известный под ником Vitos.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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