В Кривом Роге в больницу заползла огромная змея. Фото

31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили огромную змею в городской больнице.

Пресмыкающееся нашли на территории Центра первичной медико-санитарной помощи №5, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Служба спасения быстро отреагировала на вызов и прибыла на место происшествия.

Спасатели обследовали территорию и выловили змею, длиной 0,8 метров.

После этого пресмыкающееся вывезли за пределы города.

Выловили змею ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Выловили змею ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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