В Кривом Роге в больницу заползла огромная змея. Фото

31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили огромную змею в городской больнице.
Пресмыкающееся нашли на территории Центра первичной медико-санитарной помощи №5, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Служба спасения быстро отреагировала на вызов и прибыла на место происшествия.
Спасатели обследовали территорию и выловили змею, длиной 0,8 метров.
После этого пресмыкающееся вывезли за пределы города.
Выловили змею
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Выловили змею
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
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