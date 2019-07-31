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В Кривом Роге в больницу заползла огромная змея. Фото

1.7т Читать материал на украинском

31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области обнаружили огромную змею в городской больнице.

Пресмыкающееся нашли на территории Центра первичной медико-санитарной помощи №5, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Служба спасения быстро отреагировала на вызов и прибыла на место происшествия.

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Спасатели обследовали территорию и выловили змею, длиной 0,8 метров.

После этого пресмыкающееся вывезли за пределы города.

Выловили змею

Выловили змею

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Выловили змею

Выловили змею

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та хрен там .ремень из нее сделали.любители природы.ржунемагу
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