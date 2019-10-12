Главная Новости
12 октября • обновлено в 13:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Под Днепром у маршрутки на ходу оторвало колеса: видео с места жуткого ДТП

Читать материал на украинском

В селе Краснополье Днепропетровской области 12 октября маршрутное такси на ходу потеряло задний мост.

Инцидент произошел на маршруте №55. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре маршрутка на ходу потеряла задние колеса

В Днепре маршрутка на ходу потеряла задние колеса

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Новости
Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

Авария случилась на улице Новошкольной. Из-за экстренного торможения маршрутку занесло на встречную полосу. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Движение транспорта на этом участке затруднено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция устроила погоню со стрельбой. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля. На проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария маршрутка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel