Под Днепром у маршрутки на ходу оторвало колеса: видео с места жуткого ДТП

В селе Краснополье Днепропетровской области 12 октября маршрутное такси на ходу потеряло задний мост.
Инцидент произошел на маршруте №55. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр".
В Днепре маршрутка на ходу потеряла задние колеса
Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Авария случилась на улице Новошкольной. Из-за экстренного торможения маршрутку занесло на встречную полосу. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
Движение транспорта на этом участке затруднено.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре полиция устроила погоню со стрельбой. Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля. На проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!