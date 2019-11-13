Под Днепром пропал парень с аутизмом: фото и приметы

В Каменском Днепропетровской области 12 ноября пропал 20-летний Никон Акерман.

Парень с расстройством аутистического спектра ушел из дома в неизвестном направлении и больше не выходил на связь с родными. Об этом сообщили на странице волонтерской группы "Поиск пропавших детей" в Facebook.

Под Днепром пропал парень с аутизмом Коллаж

Приметы: худощавый, рост 176 см. Является инвалидом 2-й группы, имеет расстройство аутистического спектра.

Был одет в теплый черный спортивный костюм, сзади на олимпийке есть надпись большими белыми буквами PUMA.

Если у вас есть информация о местонахождении Никона, сообщите по номерам: 102 или 732-07-00, (098) 172-11-84.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине автомобильного вора выследили благодаря пицце. Мужчина выбирал автомобили, припаркованные у подъездов многоэтажек, взламывал замки и похищал автомагнитолы, аккумуляторы и любые ценные вещи. Во время обыска у него обнаружили две автомагнитолы и один ящик с пиццей, которые вернули владельцам.

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