Под Днепром произошло жёсткое ДТП с переворотом: в сети появилось видео

В Каменском Днепропетровской области 20 сентября на проспекте Героев АТО автомобиль Audi на высокой скорости влетел в Lanos.

ДТП произошло неподалеку от магазина АТБ около 7 утра. От удара Lanos перевернулся на бок, повредив железное ограждение, сообщили в Facebook-группе "Просто Днепродзержинск" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Авария произошла на участке дороги с односторонним движением. Очевидцы отмечают, что за рулем иномарки находилась женщина, а водитель Lanos пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

В результате столкновения оба автомобиля получили сильные повреждения. Инцидент обошелся без человеческих жертв.

Сами участники ДТП не особо огорчены по поводу случившегося, и во время следственного осмотра места аварии распивали спиртное, слушали музыку и танцевали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло серьезное ДТП с пострадавшими. В Илларионово автомобиль "Opel Omega" съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате столкновения пострадали два человека, которые находились в автомобиле. Пассажирку вырезали сотрудники ГСЧС.

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