Под Днепром полиция обнаружила теплицу с коноплей

В одном из сел Царичанского района Днепропетровской области полицейские обнаружили теплицу с коноплей на территории частного домовладения.

Кроме того, на чердаке дома правоохранители нашли 12 кг готовой к употреблению марихуаны, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области Полиция Днепропетровщины обнаружила теплицу с коноплей

Сообщается, что санкционированный обыск проводился у мужчины 1973 года рождения в рамках дела, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

Общая стоимость наркотиков, обнаруженных полицией – около 1,2 млн гривень.

Изъятые вещества и растения направлены на исследование.

Найденные растения и вещества направлены на экспертизу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Общая стоимость изъятого – более миллиона гривень Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотики украинским военнослужащим. Двух диллеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина.

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