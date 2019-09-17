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17 сентября • обновлено в 15:58
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Под Днепром полиция обнаружила теплицу с коноплей

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В одном из сел Царичанского района Днепропетровской области полицейские обнаружили теплицу с коноплей на территории частного домовладения.

Кроме того, на чердаке дома правоохранители нашли 12 кг готовой к употреблению марихуаны, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Полиция Днепропетровщины обнаружила теплицу с коноплей

Сообщается, что санкционированный обыск проводился у мужчины 1973 года рождения в рамках дела, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.

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Общая стоимость наркотиков, обнаруженных полицией – около 1,2 млн гривень.

Изъятые вещества и растения направлены на исследование.

Найденные растения и вещества направлены на экспертизу

Найденные растения и вещества направлены на экспертизу

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Общая стоимость изъятого – более миллиона гривень

Общая стоимость изъятого – более миллиона гривень

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотики украинским военнослужащим. Двух диллеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина.

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Место
Украина Днепр
Теги
полиция наркотики
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