Под Днепром полиция обнаружила теплицу с коноплей

В одном из сел Царичанского района Днепропетровской области полицейские обнаружили теплицу с коноплей на территории частного домовладения.
Кроме того, на чердаке дома правоохранители нашли 12 кг готовой к употреблению марихуаны, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Полиция Днепропетровщины обнаружила теплицу с коноплей
Сообщается, что санкционированный обыск проводился у мужчины 1973 года рождения в рамках дела, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.
Общая стоимость наркотиков, обнаруженных полицией – около 1,2 млн гривень.
Изъятые вещества и растения направлены на исследование.
Найденные растения и вещества направлены на экспертизу
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Общая стоимость изъятого – более миллиона гривень
Пресс-служба полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотики украинским военнослужащим. Двух диллеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина.
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