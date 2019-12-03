Под Днепром мать и сын заживо сгорели в собственном доме: подробности

В селе Сурско-Михайловка Днепропетровской области 2 декабря вспыхнул пожар в одноэтажном частном доме.

Из горящего помещения не успели выбраться мама и сын. Об этом сообщает Информатор.

Под Днепром мать и сын заживо сгорели в собственном доме Главный региональный

Увидев дым, на помощь семье сразу же бросились соседи. Не дожидаясь спасателей, они принялись тушить пламя самостоятельно. Всего за несколько минут им удалось полностью ликвидировать возгорание, однако когда они зашли внутрь, то увидели, что мужчина и женщина лежат на полу уже без признаков жизни.

Как стало известно, в собственном доме заживо сгорели 53-летняя женщина и ее 32-летний сын.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Во всех деталях случившегося будут разбираться сотрудники следственно-оперативной группы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге вспыхнул пожар на территории мужского монастыря. Огонь уничтожил мебель и технику, повредил генератор. В происшествии обошлось без пострадавших.

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