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18 февраля • обновлено в 13:34
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Алина Рашевская

Под Днепром электричка отрезала мужчине ногу: подробности ЧП

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В понедельник, 17 февраля, электричка Пятихатки - Днепропетровск совершила наезд на мужчину.

Пострадавший выжил, однако лишился ноги. Происшествие случилось неподалеку от Таромского между остановками 165 и 169 километр, сообщает 5692.com.ua.

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По предварительной информации, во время движения машинист увидел мужчину, который резко выскочил из-за столба и бросился под состав. Он экстренно затормозил, но расстояние было слишком малым. В результате мужчине отрезало ногу. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу имени Мечникова.

Под Днепром электричка отрезала мужчине ногу

Под Днепром электричка отрезала мужчине ногу

112 Украина

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, по данному инциденту открыли уголовное производство по части 1 статьи 276. Разбирательства продолжаются.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под стенами противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева обнаружили труп мужчины. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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