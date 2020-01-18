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18 января • обновлено в 11:56
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Перевернулся и стал на колеса: в Днепре столкнулись два автомобиля Daewoo. Видео

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В субботу, 18 января, в Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Matiz и Daewoo Lanos.

В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщил Информатор (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Водитель Matiz ехал по Слобожанскому проспекту со стороны Нового моста в сторону улицы Калиновой. В это время Lanos, который выезжал с улицы Богдана Хмельницкого, не уступил дорогу и ударил первый автомобиль в правый бок.

От удара Matiz перевернулся на бок, а после стал обратно на колеса.

Столкнулись два автомобиля Daewoo

Столкнулись два автомобиля Daewoo

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Днепре на мосту вспыхнул автобус. В момент возгорания в нем были пассажиры.

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Место
Украина Днепр
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