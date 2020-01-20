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20 января • обновлено в 17:17
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Ограбил и изнасиловал: в Кривом Роге вооруженный мужчина поиздевался над девушкой

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В городе Кривой Рог Днепропетровской области 19 января на улице Героев АТО неизвестный изнасиловал 20-летнюю девушку.

Угрожая ножом, злоумышленник также ограбил жертву и скрылся с места преступления. Об этом сообщает "Первый городской".

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Как стало известно, нападение произошло поздно вечером. Местная жительница подверглась насилию прямо на улице. Мужчина сначала изнасиловал, а затем, угрожая ножом, забрал у девушки телефон. Все произошло в темное время суток, поэтому потерпевшей не удалось рассмотреть и запомнить какие-либо приметы насильника.

В Кривом Роге вооруженный мужчина изнасиловал девушку

В Кривом Роге вооруженный мужчина изнасиловал девушку

volyn24.com

Как позже выяснилось, незадолго до инцидента пострадавшая познакомилась в интернете с парнем, с которым и была назначена встреча в тот вечер. По словам девушки, насильник не имеет ничего общего с ее новым знакомым.

Правоохранители начали расследование по ст. 152 (Изнасилование) и ст. 187 (Разбойное нападение) Уголовного кодекса Украины и разыскивают виновного.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 20 января в Днепре вспыхнул пожар в общежитии Днепровского базового медицинского колледжа. Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
Тег
сексуальное насилие
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
На улице "героев АТО"? Даже не удивительно.
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