Несколько ударов ножом в шею: в Кривом Роге напали на таксиста

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 31 июля неизвестный нанес несколько ударов ножом таксисту.
Инцидент произошел в микрорайоне Индустриальном. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Первый городской.
Таксиста ударили ножом
Сhangeua
Таксист подвозил мужчину до Индустриального района. В конце поездки пассажир достал нож и ударил водителя несколько раз в шею.
После этого нападавший скрылся с места преступления, а таксист начал звать на помощь.
51-летнего пострадавшего доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства.
Раненый таксист
Первый Городской
Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром мужчина лишил жизни собственную мать.
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