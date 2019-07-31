Несколько ударов ножом в шею: в Кривом Роге напали на таксиста

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 31 июля неизвестный нанес несколько ударов ножом таксисту.

Инцидент произошел в микрорайоне Индустриальном. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Первый городской.

Таксиста ударили ножом Сhangeua

Таксист подвозил мужчину до Индустриального района. В конце поездки пассажир достал нож и ударил водителя несколько раз в шею.

После этого нападавший скрылся с места преступления, а таксист начал звать на помощь.

51-летнего пострадавшего доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства.

Раненый таксист Первый Городской

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром мужчина лишил жизни собственную мать.

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