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Несколько ударов ножом в шею: в Кривом Роге напали на таксиста

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В Кривом Роге Днепропетровской области утром 31 июля неизвестный нанес несколько ударов ножом таксисту.

Инцидент произошел в микрорайоне Индустриальном. Пострадавшего госпитализировали, сообщает Первый городской.

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Таксиста ударили ножом

Таксиста ударили ножом

Сhangeua

Таксист подвозил мужчину до Индустриального района. В конце поездки пассажир достал нож и ударил водителя несколько раз в шею.

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После этого нападавший скрылся с места преступления, а таксист начал звать на помощь.

51-летнего пострадавшего доставили в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства.

Раненый таксист

Раненый таксист

Первый Городской

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Место
Украина Днепр
Тег
Днепр
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