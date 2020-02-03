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3 февраля • обновлено в 13:06
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Нашли на глубине 550 метров: появились новые подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

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Двоих мужчин, которые в ночь на 3 февраля упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты в Кривом Роге Днепропетровской области, нашли мертвыми.

Тела погибших обнаружили на глубине 550 метров. Поиски продолжались почти четыре часа, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Новости
В Кривом Роге экстремалы сорвались в 500-метровую шахту: фото и подробности ЧП

Сообщение о несчастном случае поступило в Службу спасения "101" 2 февраля около 23:46. Как оказалось, группа в составе пяти человек планировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, двое мужчин в возрасте около 30-ти лет с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола, однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На место происшествия оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Пострадавших нашли мертвыми на четвертый час поисков. Тела находились на глубине 550 метров.

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде Днепропетровской области планируют закрыть пять шахт. Как рассказал мэр города Анатолий Вершина, закрытие хотят осуществить до 2023 года.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Кривой Рог
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