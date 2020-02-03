Нашли на глубине 550 метров: появились новые подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге

Двоих мужчин, которые в ночь на 3 февраля упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты в Кривом Роге Днепропетровской области, нашли мертвыми.

Тела погибших обнаружили на глубине 550 метров. Поиски продолжались почти четыре часа, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о несчастном случае поступило в Службу спасения "101" 2 февраля около 23:46. Как оказалось, группа в составе пяти человек планировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, двое мужчин в возрасте около 30-ти лет с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола, однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

На место происшествия оперативно прибыла дежурная бригада спасателей. Пострадавших нашли мертвыми на четвертый час поисков. Тела находились на глубине 550 метров.

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Подробности ЧП с экстремалами в Кривом Роге ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Павлограде Днепропетровской области планируют закрыть пять шахт. Как рассказал мэр города Анатолий Вершина, закрытие хотят осуществить до 2023 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся