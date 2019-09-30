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30 сентября • обновлено в 19:06
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Нападение на журналиста в Кривом Роге: суд принял решение

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Днепровский апелляционный суд приговорил к 1 году ограничения свободы бывшего замначальника охраны КП "Скоростной трамвай" в Кривом Роге Юрия Островского за избиение журналиста.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, написала главный редактор "Первого Криворожского" София Скиба в интернер-издании "Детектор Медиа".

Напавшему на журналиста экс-охраннику вынесли приговор

Напавшему на журналиста экс-охраннику вынесли приговор

Заседание состоялось в понедельник, 30 сентября.

В июле 2018 года охранник ударил журналиста "Первого Криворожского" Николая Чирву, когда тот вел расследование по факту отравления стерилизованных собак.

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Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений, а затем переквалифицировала дело по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

В итоге Саксаганский суд Кривого Рога признал Островского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 и 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, оштрафовал его и приговорил к 200 часам исправительных работ.

Прокуратура оспорила это решение.

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Фото из зала суда

Фото из зала суда

Детектор Медиа

Ранее OBOZREVATEL писал, что Национальный союз журналистов призвал Офис президента Украины пересмотреть отношение к представителям "четвертой власти". Глава Союза Сергей Томиленко назвал недопустимым поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, призвав ее извиниться за недавние инциденты.

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Место
Украина Кривой Рог
Тег
СМИ
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Прохорец Артем
Прохорец Артем
Тупой бык,вдобавок сепар по убеждениям . Можно было отморозиться ,камер то немного на территории ,собаки не привязаны , бегают где хотят. Кстати собаки вроде не кусачие были - сколько людей спрашивал ну не было там агрессивных особей ,зачем потравили не пойму. Я понимаю когда агрессивных травят или больных но там таких не было .
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