Нападение на журналиста в Кривом Роге: суд принял решение

Днепровский апелляционный суд приговорил к 1 году ограничения свободы бывшего замначальника охраны КП "Скоростной трамвай" в Кривом Роге Юрия Островского за избиение журналиста.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, написала главный редактор "Первого Криворожского" София Скиба в интернер-издании "Детектор Медиа".

Напавшему на журналиста экс-охраннику вынесли приговор

Заседание состоялось в понедельник, 30 сентября.

В июле 2018 года охранник ударил журналиста "Первого Криворожского" Николая Чирву, когда тот вел расследование по факту отравления стерилизованных собак.

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения легких телесных повреждений, а затем переквалифицировала дело по ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса.

В итоге Саксаганский суд Кривого Рога признал Островского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 и 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса, оштрафовал его и приговорил к 200 часам исправительных работ.

Прокуратура оспорила это решение.

Фото из зала суда Детектор Медиа

Ранее OBOZREVATEL писал, что Национальный союз журналистов призвал Офис президента Украины пересмотреть отношение к представителям "четвертой власти". Глава Союза Сергей Томиленко назвал недопустимым поведение пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, призвав ее извиниться за недавние инциденты.

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