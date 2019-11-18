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18 ноября • обновлено в 15:42
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Нападает на женщин и бьет в лицо: появился фоторобот маньяка в Днепре

1.2т
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В Днепре полицейские составили фоторобот маньяка, который нападает на женщин на Левом берегу.

Так, с 7 по 15 ноября в Амур-Нижнеднепровском районе произошло шесть нападений на женщин, во время которых неизвестный мужчина бил их по лицу, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Полиция

Полиция

РИА Новости Украина

По описанию потерпевших, нападавший – мужчина в возрасте примерно 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Лицо без бороды и усов, европейского типа, худощавое с впалыми щеками и широкими скулами. Волосы темно-русые, грязные и длинные. Был одет в куртку черного или темно-синего цвета, спортивные штаны или светло-голубые джинсы.

Если Вы узнаете человека по подобным приметам, то сообщите в полицию на спецлинию "102".

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Фоторобот маньяка

Фоторобот маньяка

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге местный житель выпал из окна квартиры на 11 этаже.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
нападение на женщину
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