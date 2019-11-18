Нанес 128 ударов ножом и взорвал пятиэтажку: под Днепром убийца получил пожизненное

Днепропевский апелляционный суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Павлограда Днепропетровской области, который убил ножом свою жену и спровоцировал взрыв в пятиэтажном доме.

Таким образом обвинение добилось более сурового наказания для преступника, передает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению (иллюстрация) vikna.if.ua

"Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и отменил приговор суда первой инстанции из-за мягкости назначенного наказания для 62-летнего гражданина, который жестоко убил жену, совершил разбой и спровоцировал взрыв в многоэтажном жилом доме", – сказано в сообщении.

Суд установил, что в сентябре 2016 года на лестничных площадке многоэтажки между супругами возникла ссора, во время которой мужчина нанес жене 128 ударов заранее заготовленным кухонным ножом.

Потом он забрал из сумочки женщины почти 40 тыс. гривен и ключи от квартиры, зашел в жилище включил газ и сбежал.

В результате действий злоумышленника в доме произошел взрыв и несколько жильцов остались без квартир.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 194 (умышленное убийство, разбой, повреждение имущества) Уголовного кодекса и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что преступник не только не раскаялся в своих действиях, но и угрожал совершить еще одно убийство после освобождения.

Прокуратура попыталась оспорить решение, однако Апелляционный суд Днепропетровской области оставил приговор без изменений.

После рассмотрения кассационной жалобы суд все же согласился с доводами стороны обвинения.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в ночь с 15 на 16 ноября произошел конфликт между двумя мужчинами, который закончился поножовщиной. Одного из них в тяжелом состоянии забрала бригада скорой помощи, а другого полицейские доставили в райотдел.

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