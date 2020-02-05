На Днепропетровщине в пробках застряли тысячи авто: фото и видео снежного коллапса

В среду, 5 февраля, в результате обильного снегопада и метели на дорогах Днепра и области в пробках оказались тысячи водителей.

Очевидцы сообщают об огромном заторе на Криворожском шоссе. Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям, на трассе М-04 остановились около 30 фур (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В сети пишут, что на трассе в районе села Краснополье из-за ДТП в пробку попали около тысячи машин.

Скриншот из видео

Из-за сложных погодных условий на Днепропетровщине от электроснабжения отключили восемь населенных пунктов, в том числе пгт Соленое, Губиниху, Петриковку и Царичанку. Всего без света остались более пяти тысяч абонентов.

facebook.com/gelenanov

facebook.com/gelenanov

facebook.com/gelenanov

По информации Днепропетровского облавтодора, на дорогах области работает 55 единиц снегоуборочной техники. Как сообщает местное издание "Наше місто", в городе работает 130 снегоуборочных машин.

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

"Средняя температура по области - от 1 мороза до 3 тепла, ветер 3-8 м/с, порывы до 14 м/с, наблюдаются осадки в виде мокрого снега, по Никопольской оперативной зоне - местами дождь, по Криворожской - без осадков", – сообщили спасатели.

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

Пребывание на улице в период бушевания стихии представляло реальную угрозу для человеческой жизни. Сильный ветер спровоцировал массовое падение деревьев. Как сообщил заммэра Днепра Михаил Лысенко, всего за пять часов только в Днепре их было повалено более 80 штук. Во многих местах буря оставила по себе оборванные провода и сломанные ветки.

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

Telegram-канал "Х**вое Каменское"

В условиях непогоды в Днепре и области произошли десятки ДТП. Улицы заметало быстрее, чем их успевали расчистить.

Ранее OBOZREVATEL писал, что по прогнозам синоптиков, 5-6 февраля в Днепре и области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Прогнозируется, что ударят морозы и город завалит снегом.

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