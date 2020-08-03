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На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров: что грозит преступникам

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
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На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров: что грозит преступникам

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров. Пресс-служба Нацполиции Украины

На Днепропетровщине будут судить участников банды, которая "специализировалась" на разбойных нападениях на фермеров.

В состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений лица. Ее лидером был 59-летний житель области, который привлек к преступной деятельности своего 32-летнего сына, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Злоумышленники тщательно готовились перед тем, как выйти на "дело" – наблюдали за жертвой и ее домом, изучали распорядок дня, обследовали прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения и собак. Также тщательно просчитывали пути попадания в дом и пути отхода. Если во дворе были животные, за несколько дней до нападения их травили, чтобы те не создавали лишний шум.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

В ходе процессуальных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленники готовятся к следующему нападению на квартиру фермера в городе Синельниково. Полицейские оповестили хозяина и устроили засаду. Когда преступники проникли в дом, то сразу были задержаны спецназом Департамента стратегических расследований Национальной полиции. У каждого участника при себе было оружие, которое изъяли правоохранители.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительные акты направлены в суд. Злоумышленникам инкриминируют разбой, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и бандитизм.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров

На Днепропетровщине банда разбойников терроризировала фермеров Пресс-служба Нацполиции Украины

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре женщина загадочно исчезла во время прогулки.

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