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13 января • обновлено в 11:37
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Карина Бондаренко

На Днепропетровщине авто "подскользнулось" и вылетело с дороги. Видео

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В городе Каменское Днепропетровской области утром 13 января водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину.

Машина переехала трамвайные пути и врезалась в дерево. Момент ДТП зафиксировала камера, видео опубликовали на Youtube-канале "Dnepronet" (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

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ДТП в Каменском

ДТП в Каменском

Скришот из видео

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском автомобиль угодил в ДТП, в результате которого серьёзно пострадал его водитель. На высокой скорости легковушка разбилась о столб. Одной из версий правоохранителей является самоубийство.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
ДТП
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