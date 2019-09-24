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24 сентября • обновлено в 08:09
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Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

1.5т Читать материал на украинском

Ночью 23 сентября в Днепре на съезде с Кайдакского моста автомобиль Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб.

Водитель погиб на месте, пассажира с многочисленными травмами в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре произошло ДТП на Кайдакском мосту

В Днепре произошло ДТП на Кайдакском мосту

Информатор

Авария произошла примерно в 23:05. По словам полиции, Chevrolet ехал по Кайдакскому мосту в направлении левого берега. Не доезжая до перекрестка с улицей Высоцкого, влетел в фонарный столб. От удара автомобиль буквально разорвало на две части.

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Правоохранители начали устанавливать детали происшествия.

Новости
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Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в понедельник, 23 сентября, сотрудники Никопольского завода ферросплавов снова атаковали главный офис ПриватБанка. Митингующие собрались с самого утра и окружили вход в здание. Как видно на видео, которое опубликовали очевидцы, толпа стучит палками и касками под окнами финучреждения.

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

Мчался 200 км/ч: в Днепре произошло смертельное ДТП на мосту

Информатор

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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