В Днепре, 14 сентября, возле торгового центра "Мост-Сити" произошел конфликт между двумя мужчинами.
Так, разговор на повышенных тонах перерос в драку, в которой нападавший нанес оппоненту несколько ножевых ранений, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Порезали мужчину
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На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция. Нападавший успел скрыться.
У пострадавшего мужчины исполосана спина, а также видны порезы на голове. Медики оказали ему первую помощь и забрали в больницу.
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Порезали мужчину
Информатор
Порезали мужчину
Информатор
Как стало известно, нападавший успел добежать до цирка. Там он обратился к патрульной полиции, а те позвали "Медкорпус".
По словам Алексея Турчака, руководителя организации, у мужчины было перерезано сухожилие:
"Мы с напарником обработали ему раны на носу и голове. Также забинтовали руку — у молодого человека было перерезано сухожилие. Позднее мы передали пострадавшего скорой и полиции", – рассказал Турчак.
Правоохранители подтвердили, что мужчина, которого обнаружили возле цирка, является нападавшим — в кармане его куртки нашли окровавленный нож.
Нападавший
Информатор
Нападавший
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре на Игрени на школьника напал подросток с ножом.
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