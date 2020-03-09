К Днепру прибыл борт с ранеными воинами: украинцев просят о помощи

В аэропорт Днепра, 8 марта, в 21:30 эвакуировали двух тяжелораненых воинов Вооруженных сил Украины.

Сейчас состояние бойцов стабильное. У каждого из них ранение глаз и многочисленные осколочные ранения туловища, сообщила на своей Facebook странице советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

В Днепр доставили раненых бойцов MediaPort

"Но наши Солнышки в сознании, состояние стабильное. Направлены в областную больницу Мечникова на дополнительные обследования на высшем уровне, с областной офтальмологической больницы прибыл врач", – написала Губа.

Медицинское сопровождение на борту обеспечила евакобригада военного госпиталя в составе старшего лейтенанта медицинской службы врача-анестезиолога Оксаны и солдата контрактовой службы 22-летнего фельдшера Кирилла.

В Днепр доставили раненых бойцов Facebook Татьяны Губы

В Днепр доставили раненых бойцов Facebook Татьяны Губы

"Спасибо всем медикам ООС, кто оказывал первую помощь на поле боя, в группе усиления в гражданской больнице в районе ООС, в мобильном госпитале и в полете. Огромное спасибо нашим вертолетчикам за работу в сложных ночных условиях. Команда Сергея Криворотченко как всегда великолепна, а команда Радия Шевченко – с лучшими специалистами", – отметила советник.

Губа добавила, что также в этот день Украина потеряла еще одного защитника:

"Представьте хотя бы на минуту, что в любой момент в ваш дом может прилететь снаряд... Тогда вы поймете цену вашего спокойствия... Это цена человеческой жизни, жизни наших Защитников. Сегодня на этой проклятой войне мы потеряли еще одного сына Украины. Очень больно... Вечная память Герою! Соболезнования семье и собратьям", – написала Губа.

Кроме этого, центр помощи участникам АТО/ООС просит неравнодушных помочь нашим защитникам:

5168 7422 0783 8032 - Видар Анна Алексеевна, ПриватБанк.

В Днепр доставили раненых бойцов Facebook Татьяны Губы

В Днепр доставили раненых бойцов Facebook Татьяны Губы

В Днепр доставили раненых бойцов Facebook Татьяны Губы

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что воины ООС эвакуировали на вертолете мальчика из Краматорска, который выпал с четвертого этажа высотки. Несмотря на плохие погодные условия, его смогли доставить в больницу Днепра.

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