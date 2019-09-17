В Днепре мать держала младенца в невыносимых условиях: жуткие кадры

В Днепре новорожденного ребенка обнаружили в ужасных условиях.

Девочку с пьяной матерью нашли в грязной квартире, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ребенок и пьяная мать

Так, 16 сентября поступило сообщение от мужчины о том, что его родственница находится дома в состоянии алкогольного опьянения.

Он рассказал, что переживает за маленького ребенка, который в тот момент находился у гражданки в квартире.

Патрульные прибыли на место и увидели ужасную картину. В доме был полный беспорядок, на полу лежали окурки, шелуха от семечек и разный хлам.

Кроме этого, на кровати вместе с собакой лежал месячный ребенок. Девочка была в грязной одежде, а рядом с ней находилась пьяная мать.

Малышку забрали врачи для проверки состояния здоровья.

Дальнейшей судьбой горе-матери и ребенка будут заниматься инспекторы ювенальной превенции вместе с сотрудниками социальной службы.

Ребенок и пьяная мать Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Ребенок и пьяная мать Пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре повесился 46-летний житель, который должен был предстать перед судом за издевательства над собакой на глазах у детей.

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