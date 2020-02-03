Единственная в истории: умерла экс-глава Верховного Совета УССР

В понедельник, 3 февраля, на 85 году ушла из жизни экс-глава президиума Верховного Совета УССР, уроженка Кривого Рога Днепропетровской области Валентина Шевченко.

Шевченко скончалась ночью в Киеве. Там она в последнее время проходила лечение в клинике "Феофания", передает lenta.ru.

По предварительной информации, прощание с ней состоится на территории больницы 6 февраля. Похоронить Шевченко хотят на Байковом кладбище рядом с мужем.

Умерла экс-глава президиума Верховного Совета УССР Zaxid.net

Напомним, что Валентина Шевченко была единственной женщиной, которая когда-либо возглавляла президиум Верховного Совета УССР. Пост председателя она занимала на протяжении 15 лет. После развала Советского Союза Шевченко ушла из политики. В последние годы она редко появлялась на публике и не давала интервью.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на 92 году ушел из жизни ученый, академик АН Украины, политический деятель Константин Сытник. В 1980-1985 годах он был председателем Верховного Совета Украинской ССР.

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