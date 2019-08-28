Держала на цепи и била палкой: появились жуткие подробности издевательств над детьми в Днепре

Полицейские посетили детей, которых ранее забрали у издевавшейся над ними женщины-опекуна и передали в центр социально-психологической реабилитации в Днепре.

В материалах, опубликованных пресс-службой полиции Днепропетровской области, говорится, что женщина в наказание садила детей на цепь и била палкой (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полиция забрала четверых детей у жестокой опекунши

"Было и физическое насилие, и психологическое. (Опекунша. – Ред.) Кричала, матом посылала, часто наказывала. Была у нее палка, которой она била детей по спине, всем частям тела", – рассказала практический психолог центра социально-психологической реабилитации Мария Атрошкина.

Сейчас дети находятся в безопасности Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Полицейские навестили ребят и привезли им подарки Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По словам 13-летней Мирославы, мать часто оставляла младших детей на нее и жестоко наказывала их за непослушание.

"Как говорит Мирослава, она с ними не справлялась, жаловалась маме, а та приходила и наказывала их. Либо садила на цепь, либо била", – сказала психолог.

Атрошкина отметила, что почти все дети так или иначе отстают в развитии, а 8-летний Станислав почти не разговаривает.

Дети очень привязаны друг к другу Пресс-служба полиции Днепропетровской области

По ее словам, дети привязаны друг к другу и не хотят возвращаться под опеку подозреваемой.

"Благодаря работе с педагогами и психологами, с каждым днем ​​дети все чаще улыбаются и находятся в хорошем настроении", – отмечают в пресс-службе полиции.

Также сообщается, что прокуратура намерена оспорить избранную опекунше детей меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция забрала детей у женщины, которая держала на цепи 8-летнего мальчика. 24 августа 56-летней подозреваемой избрали меру пресечения на время следствия в виде ночного домашнего ареста.

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