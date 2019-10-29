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29 октября • обновлено в 12:38
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/ Происшествия

ЧП на заводе "Потоки" в Днепре: появились новые подробности

1.1т Читать материал на украинском

В понедельник, 28 октября, в Днепре прогремел масштабный взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки". Возгорание произошло в складских помещениях, где хранились отходы от семян подсолнуха.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь разрушения составила 4200 кв. метров. В результате взрыва склад полностью разрушился и пострадали соседние здания.

Новости
Мощный взрыв на заводе в Днепре: появилось видео

В Днепре прогремел взрыв на заводе "Потоки"

В Днепре прогремел взрыв на заводе "Потоки"

ТСН

ЧП удалось ликвидировать за полтора часа. В происшествии никто не пострадал.

Причины возгорания и взрыва начали устанавливать правоохранители. Как сообщила в эфире ObozTV спикер ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, в полиции открыли уголовное дело по ст.272 ч.1 ККУ - нарушение правил безопасности во время выполнения работ повышенной опасности.

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ТСН

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ГСЧС в Днепропетровской области

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ГСЧС в Днепропетровской области

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ГСЧС в Днепропетровской области

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ГСЧС в Днепропетровской области

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ТСН

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ТСН

ЧП на заводе 'Потоки' в Днепре: появились новые подробности

ТСН

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось видео момента ЧП на заводе. Камера видеонаблюдения на жилом комплексе "Башни" зафиксировала яркую вспышку на Левом берегу Днепра.

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Место
Украина Днепр
Тег
взрыв
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