Бизнес не удался: СБУ задержала торговца контрабандными наркотиками в Новомосковске. Фото и Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Новомосковска Днепропетровской области по подозрению в торговле наркотиками.

Часть веществ была ввезена в страну контрабандой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Оперативники спецслужбы установили, что заказ на получение "товара" принимались через интернет и направлялись клиентам по всей Украине", – сказано в нем.

СБУ задержала наркоторговца в Новомосковске Пресс-служба СБУ

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили почти 750 гр метамфетамина, 300 гр метадона, 25 гр граммов кокаина, 30 гр амфетамина, 60 гр экстракционного опия, более 1,5 кг каннабиса.

СБУ задержала наркоторговца в Новомосковске Пресс-служба СБУ

СБУ задержала наркоторговца в Новомосковске Пресс-служба СБУ

СБУ задержала наркоторговца в Новомосковске Пресс-служба СБУ

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили специальное оборудование для взвешивания и фасовки наркотиков.

СБУ задержала наркоторговца в Новомосковске Пресс-служба СБУ

Изъятые вещества направлены на экспертизу. Приблизительная стоимость найденных наркотиков по ценам "черном рынке" составляет более 2 млн гривен.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Следствие продолжаются, правоохранители устанавливают лиц, причастных к торговле опасными веществами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине изъяли 400 килограммов колумбийского кокаина, который готовили для продажи в странах Западной Европы.

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