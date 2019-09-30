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30 сентября • обновлено в 15:58
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Авто превратилось в груду металла: в Днепре произошло страшное ДТП

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Под Южным мостом в Днепре Renault влетел в столб из-за неисправности рулевой колонки.

Авария произошла 30 сентября около 10:00. По словам очевидцев, водитель отправился в больницу для обследования, сообщает Информатор.

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Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

В Днепре произошло ДТП

В Днепре произошло ДТП

Информатор

Предварительно известно, что автомобиль двигался по набережной со стороны Южного моста. Водитель не справился с управлением и влетел в столб из-за неисправности машины.

Авто превратилось в груду металла: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Авто превратилось в груду металла: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Авто превратилось в груду металла: в Днепре произошло страшное ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководитель отдела уголовного розыскаПавлоградского отдела полиции совершил лобовое столкновение с автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В происшествии пострадали водитель и два пассажира "Лада Калина".

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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