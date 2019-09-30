Авто превратилось в груду металла: в Днепре произошло страшное ДТП

Под Южным мостом в Днепре Renault влетел в столб из-за неисправности рулевой колонки.

Авария произошла 30 сентября около 10:00. По словам очевидцев, водитель отправился в больницу для обследования, сообщает Информатор.

Новости Под Днепром пьяный полицейский устроил ДТП

В Днепре произошло ДТП Информатор

Предварительно известно, что автомобиль двигался по набережной со стороны Южного моста. Водитель не справился с управлением и влетел в столб из-за неисправности машины.

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что руководитель отдела уголовного розыскаПавлоградского отдела полиции совершил лобовое столкновение с автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В происшествии пострадали водитель и два пассажира "Лада Калина".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!