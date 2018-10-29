Вырезала и подарила: девушка сделала безумную операцию ради любимого. Фотофакт

В Мексике фанатка модификаций тела сделала операцию по удалению пупка, после чего подарила его своему парню.

Так передает НТВ, это случилось три года назад. Таким образом девушка решила отомстить родителям за непонимание.

"Я положила его [пупок] в маленький пакетик вместе с запиской: "Я люблю тебя". Это было очень эмоционально", - рассказала она.

Спустя некоторое время пара рассталась, и мексиканка призналась, что сожалеет о поступке.

"Я сожалению об этом, когда представляю себя на месте мамы. Наверняка, это сильно ударило по ней, она была такой грустной", - сказала девушка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бразилец Родриго Алвес, известный как "Живой Кен", заявил, что намерен сделать больше операций, чтобы превратиться в Питера Пэна.