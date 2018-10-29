Вирізала і подарувала: дівчина зробила божевільну операцію заради коханого. Фотофакт

У Мексиці фанатка модифікацій тіла зробила операцію з видалення пупка, після чого подарувала його своєму хлопцеві.

Так передає НТВ, це сталося три роки тому. Таким чином дівчина вирішила помститися батькам за нерозуміння.

"Я поклала його [пупок] у маленький пакетик разом із запискою: "Я люблю тебе". Це було дуже емоційно", - розповіла вона.

Через деякий час пара розлучилася, і мексиканка зізналася, що шкодує про вчинок.

"Я жалію про це, коли уявляю себе на місці мами. Напевно, це сильно вдарило по ній, вона була такою сумною", - сказала дівчина.

Як писав OBOZREVATEL, раніше бразилець Родріго Алвес, відомий як "Живий Кен", заявив, що має намір зробити більше операцій, щоб перетворитися в Пітера Пена.