В Николаеве голый "спайдермен" по проводу перелез из одной высотки в другую. Видео трюка

Борис Бондарь Курьезы 22:30, 12.10.2020 Обновлено: 23:10, 12.10.2020

В Николаеве ,в микрорайоне Соляные, заметили мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Perepichka News. Отмечено, что мужчина был совершенно без одежды.

Также в сообщении сказано, что человек таким необычным способом перемещается не первый раз.

"Голого Человека-паука заметили уже не первый раз, но о своих целях уличный герой пока не сообщал", – сказано в сообщении.

Голый мужчина на проводах
Telegram-канал Perepichka News

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве, в районе Царицыно, голый мужчина на велосипеде сорвался с балкона 12-го этажа. По словам очевидца, мужчина пытался сделать какой-то трюк.

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