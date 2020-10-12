У Миколаєві голий "спайдермен" по дроту переліз з однієї висотки на іншу. Відео трюку

Борис Бондар Курйози 22:30, 12.10.2020 Оновлено: 22:30, 12.10.2020

У Миколаєві в мікрорайоні Соляні помітили чоловіка, який перебирався з даху однієї багатоповерхівки на іншу по дроту.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Perepichka News. Відзначено, що чоловік був абсолютно без одягу.

Також в повідомленні сказано, що людина таким незвичайним способом переміщається не перший раз.

"Голу Людину-павука помітили вже не перший раз, але про свої цілі вуличний герой поки не повідомляв", – сказано в повідомленні.

Голий чоловік на дротах
Telegram-канал Perepichka News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві в районі Царицино голий чоловік на велосипеді зірвався з балкона 12 поверху. За словами очевидця, чоловік намагався зробити якийсь трюк.

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