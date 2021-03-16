У небі над Альпами помітили загадкові кола. Фото

У небі над Швейцарськими Альпами 10 березня помітили цікаві кільцеподібні структури у вигляді хмар, які дехто з очевидців сприйняв навіть за "наслідки НЛО". Тривалість існування кілець варіювала від 2 до 15 хвилин.

Насправді загадковому явищу знайшли цілком приземлене пояснення. Про це написав у Facebook відомий інженер-синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Посилаючись на фахівців із центру MeteoNews, він зазначив, що помічені над горами в Швейцарії форми були явно штучного походження і, ймовірно, є конденсаційними слідами від проходження військових літаків.

Неподалік від місця спостережень дійсно розташований військовий аеродром "Майрінген". Там підтвердили, що польоти дійсно проходили у зазначений час і в тому місці.

"За умови високої вологості на ешелоні польоту у верхній тропосфері конденсаційні сліди можуть довго зберігатися на небі й навіть розростатися. Так трапилося і цього разу", – стверджує Кибальчич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недалеко від британського міста Фалмут, що на південному узбережжі графства Корнуолл, фотограф зафіксував рідкісне природне явище, яке спричинило оптичну ілюзію "завислого в повітрі" корабля.