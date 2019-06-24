В Харькове нашли "знатный джакузи" для борьбы с жарой: курьезное видео

В Харькове на месте работ коммунальщиков в яме на асфальте образовалось "джакузи", которое использовали местные жители для борьбы с жарой.

Запись опубликована в соцсетях на страницах местных пабликов. На кадрах видно, как мужчина купается в месте, где, вероятнее всего, прорвало трубу.

"В такую жаришку коммунальщики подсуетили знатный джакузи на Барабашово на благо всех работяг", - шутят в сети.

В такую жаришку коммунальщики подсуетили знатный джакузи на Барабашово на благо всех работяг 👏 pic.twitter.com/CA1K2k7EJu — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным синоптиков, жара в Украине спадет лишь ближе к 26 июня. До того времени температура воздуха будет держаться на уровне около +30 градусов.

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