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В Харькове нашли "знатный джакузи" для борьбы с жарой: курьезное видео

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В Харькове на месте работ коммунальщиков в яме на асфальте образовалось "джакузи", которое использовали местные жители для борьбы с жарой.

Запись опубликована в соцсетях на страницах местных пабликов. На кадрах видно, как мужчина купается в месте, где, вероятнее всего, прорвало трубу.

"В такую жаришку коммунальщики подсуетили знатный джакузи на Барабашово на благо всех работяг", - шутят в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным синоптиков, жара в Украине спадет лишь ближе к 26 июня. До того времени температура воздуха будет держаться на уровне около +30 градусов.

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Место
УкраинаХарьков
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