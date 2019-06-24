У Харкові знайшли "знатне джакузі" для боротьби зі спекою: курйозне відео

У Харкові на місці робіт комунальників в ямі на асфальті утворилося "джакузі", яке використовували місцеві жителі для боротьби зі спекою.

Запис опубліковано в соцмережах на сторінках місцевих пабліків. На кадрах видно, як чоловік купається в місці, де, найімовірніше, прорвало трубу.

"У таку жарішку комунальники підігнали знатне джакузі на Барабашово на благо всіх трудяг", - жартують в мережі.

У таку жарішку комунальники пожвавішали знатний джакузі на Барабашово на благо всіх роботяг 👏 pic.twitter.com/CA1K2k7EJu - хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) 23 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними синоптиків, спека в Україні спаде лише ближче до 26 червня. До того часу температура повітря триматиметься на рівні близько +30 градусів.

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