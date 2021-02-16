У Харкові з сумки, яку доставляв таксист, виповзла величезна змія. Фото

У Харкові водій таксі взяв виконати замовлення із послуг доставки тістечок, а виявилося, що перевозив у салоні авто живу змію.

Про інцидент, який налякав чоловіка, повідомляє місцевий портал "Vgorode.ua". У мережі опублікували також фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

За словами самого таксиста, йому передали велику чорну сумку, як стверджували замовники, із солодощами, яку доручили завезти за вказаною адресою. Однак під час руху автомобіля багаж почав ворушитися, а згодом із нього вилізла рептилія.

"Взяв замовлення "доставка". Сказали, що тістечка потрібно передати. Ну, ок, поїхав, в дорозі ця хе*ня почала вилазити з сумки. Потім вилізла повністю", – йдеться в повідомленні.

Коментуючи курйоз, користувачі мережі зазначили, що, ймовірно, змія на фото не отруйна – це пітон або удав. Однак рептилія досить велика й цілком могла б завдати пошкоджень водію іншим способом. Також харків’яни висловили обурення, що через такий багаж водій міг втратити контроль над дорогою і потрапити в ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінниці таксиста звинуватили в побитті подружньої пари, яка забула вказати, що в поїздці з ними буде двомісячне цуценя.