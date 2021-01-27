В Deutsche Welle назвали Навального президентом России и отказались исправлять ошибку. Фото

Немецкое издание Deutsche Welle в своем твите допустило ошибку и назвало оппозиционера Алексея Навального президентом России. Это вызвало бурное обсуждение среди пользователей сети.

Сообщение издания касалось переговоров американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, во время которых речь в частности шла и о Навальном (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Президент США Джо Байден выразил обеспокоенность по поводу ареста критика Кремля Алексея Навального во время своего первого телефонного разговора с президентом России Алексеем Навальным", – сказано в твите.

Твит DW о "президенте России" Навальном.

Один из пользователей назвал это оговоркой по Фрейду. В DW принесли извинения, но ошибку исправлять или удалять пост не стали.

Реакция пользователей на твит о Навальном.

Это вызвало бурную реакцию в соцсетях. В частности, люди писали в комментариях:

"Ошибка слишком хороша, чтобы ее удалять",

"Путин пошлет на вас своих лучших хакеров из-за этого",

"Президент США Джейкоб Ченсли (человек, ставший лицом штурма Капитолия в январе 2021 года) и президент РФ Алексей Навальный",

"Вы знаете, как в США считают, что кандидат победил на президентских выборах? Когда это называют в СМИ",

"Я просто надеюсь, что вы делаете прогнозы, как Симпсоны".

Реакция пользователей на твит о Навальном.

Реакция пользователей на твит о Навальном.

Реакция пользователей на твит о Навальном.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Байден впервые провел переговоры с Путиным в статусе президента США, во время которых он заявил о поддержке Украины и выразил беспокойство по поводу ареста Навального.