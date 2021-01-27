У Deutsche Welle назвали Навального президентом Росії і відмовилися виправляти помилку. Фото

Німецьке видання Deutsche Welle в своєму твіті допустило помилку і назвало опозиціонера Олексія Навального президентом Росії. Це викликало бурхливе обговорення серед користувачів мережі.

Повідомлення видання стосувалося переговорів американського президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним, під час яких зокрема йшлося й про Навального (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Президент США Джо Байден висловив стурбованість з приводу арешту критика Кремля Олексія Навального під час своєї першої телефонної розмови з президентом Росії Олексієм Навальним", – сказано в твіті.

Твіт DW про "президента Росії" Навального.

Один з користувачів назвав це обмовкою за Фройдом. У DW вибачилися, але помилку виправляти або видаляти пост не стали.

Реакція користувачів на твіт про Навального.

Це викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Зокрема, люди писали в коментарях:

"Помилка занадто гарна, щоб її видаляти",

"Путін пошле на вас своїх кращих хакерів через це",

"Президент США Джейкоб Ченслі (людина, що стала обличчям штурму Капітолію в січні 2021 роки) і президент РФ Олексій Навальний",

"Ви знаєте, як в США визначають, що кандидат переміг на президентських виборах? Коли це називають в ЗМІ",

"Я просто сподіваюся, що ви робите прогнози, як Сімпсони".

Реакція користувачів на твіт про Навального.

Реакція користувачів на твіт про Навального.

Реакція користувачів на твіт про Навального.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 січня Байден вперше провів переговори з Путіним в статусі президента США, під час яких він заявив про підтримку України і висловив занепокоєння з приводу арешту Навального.