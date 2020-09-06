Сова, яка замаскувалася під дерево, стала зіркою мережі. Фото

Пост про сову зібрав більше тисячі лайків, безліч коментарів і ретвітів. Ілюстрація / Pixabay
Фото сови, яка вміло замаскувалася під дерево, стало вірусним у мережі.
Знімок, який опублікувала співробітниця Індійської лісової служби (IFS) Сусанта Нанда, має такий підпис: "Дерево з оком. Один з найкращих камуфляжів, які ви побачите (совка північноамериканська)".
Так, на зображенні помітно лише одне око сови, що сидить на дереві. І тільки уважно придивившись, можна розглянути дзьоб птаха.
Сова, вміло замаскована під дерево, стала зіркою інтернету. Фото: Susanta Nanda IFS / Twitter
Пост зібрав більше тисячі лайків, безліч коментарів і ретвітів. Крім того, деякі користувачі під публікацією опублікували схожі зображення.
Користувачі опублікували схожі зображення з совами. Скриншот
Сова, яка ховається за деревом. Скриншот
Сова зливається з корою дерева. Фото: Pinterest
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