Мережа захопило вправу-челендж, яке під силу тільки жінкам. Відео

У мережі набуває популярності новий челендж, який показав різницю між жінками й чоловіками. Його суть полягає в простій вправі, яка виконується на підлозі та яка виявилася більш легкою для представниць слабкої статі.

А ось хлопцям доводиться докласти чимало зусиль, повідомляє "Радіо Maximum". Челлендж запустили в сервісі TikTok, де користувачі стали ділитися відповідними відео.

На численних роликах хлопці й дівчата повторюють просту вправу, яке полягає в тому, щоб стати на коліна, зігнути руки в ліктях, спертися на них, а потім заховати їх за спину. Однак втримати рівновагу можуть не всі: найчастіше саме чоловіки страждають від удару лобом об підлогу.

Причому чим швидше хлопці намагалися зробити вправу, тим швидше наставало падіння. Тому, підтримуючи челлендж, бажано використовувати подушки.

Секрет такої відмінності у виконанні однієї і тієї ж дії жінками й чоловіками криється в тому, що в перших центр ваги розташовується ближче до стегон, а в других він вище, тому представникам сильної статі важче впоратися із завданням.

Однак насправді проблеми з вправою виникали й у жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сибіру запустили так званий "дубак челлендж" через рекордний за останні сто років холод: температура в регіоні опустилася до -49 градусів.