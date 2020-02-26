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26 февраля • обновлено в 12:11
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/ Курьезы

Путин показал "тюремный" жест на интервью ТАСС

3.5т
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Президент России Владимир Путин во время интервью изданию ТАСС показал жестами решетку, означающую тюрьму.

Видео было опубликовано ТАСС. Произошло это, когда Путин говорил о сокращении так называемого тюремного населения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения? Оно уменьшилось ровно в два раза. Кто сидит. Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее. В два раза уменьшилось", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин в разговоре с журналистом вспомнил прошлое и перешел на жаргон.

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Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Серега Вий
Серега Вий
Половина на Донбассе воюет
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, а суть сказанного Путиным до вас хоть иногда доходит? Или вы животные, которые только жесты и интонацию воспринимают?
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фил филька
фил филька
упорыши в экстазе! их бох пошевелил пальцем!))
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