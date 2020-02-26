Путин показал "тюремный" жест на интервью ТАСС

Президент России Владимир Путин во время интервью изданию ТАСС показал жестами решетку, означающую тюрьму.

Видео было опубликовано ТАСС. Произошло это, когда Путин говорил о сокращении так называемого тюремного населения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

"Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного населения? Оно уменьшилось ровно в два раза. Кто сидит. Ровно в два раза уменьшилось. Так незаметно, спокойно. Это такое революционное событие на самом деле. Это происходит постепенно, в результате принятия различных решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые, и так далее. В два раза уменьшилось", – сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин в разговоре с журналистом вспомнил прошлое и перешел на жаргон.

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