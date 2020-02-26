Головна Новини
26 лютого • оновлено в 12:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Путін показав "в'язничний" жест на інтерв'ю ТАСС

3.5т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час інтерв'ю виданню ТАСС показав жестами ґрати, які означають в'язницю.

Відео було опубліковано ТАСС. Трапилося це, коли Путін говорив про скорочення так званого в'язничного населення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ви знаєте, скільки в нас на початку 2000-х було в'язничного населення? Воно зменшилося рівно удвічі. Хто сидить. Рівно удвічі зменшилося. Так непомітно, спокійно. Це така революційна подія насправді. Це відбувається поступово, внаслідок ухвалення різних рішень, що лібералізують відповідальність громадянина, який скоїв незначне правопорушення вперше тощо. Удвічі зменшилося", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін у розмові з журналістом згадав минуле й перейшов на жаргон.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
15
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Серега Вий
Серега Вий
Половина на Донбассе воюет
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, а суть сказанного Путиным до вас хоть иногда доходит? Или вы животные, которые только жесты и интонацию воспринимают?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
фил филька
фил филька
упорыши в экстазе! их бох пошевелил пальцем!))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини

Топпублікації

Топблоги