Путін показав "в'язничний" жест на інтерв'ю ТАСС

Президент Росії Володимир Путін під час інтерв'ю виданню ТАСС показав жестами ґрати, які означають в'язницю.

Відео було опубліковано ТАСС. Трапилося це, коли Путін говорив про скорочення так званого в'язничного населення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Ви знаєте, скільки в нас на початку 2000-х було в'язничного населення? Воно зменшилося рівно удвічі. Хто сидить. Рівно удвічі зменшилося. Так непомітно, спокійно. Це така революційна подія насправді. Це відбувається поступово, внаслідок ухвалення різних рішень, що лібералізують відповідальність громадянина, який скоїв незначне правопорушення вперше тощо. Удвічі зменшилося", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін у розмові з журналістом згадав минуле й перейшов на жаргон.

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