Премия "Страуса": люстратор Зеленский, Путин и червяки, Космос и Г-люди

Президент Владимир и его молодая команда продолжают будоражить страну. На этой неделе гарант продемонстрировал свой изысканный и неповторимый стиль общения с нижестоящим чиновным людом.

Вначале Владимир Александрович точечно выявил в здании Бориспольского горсовета "разбойника" и с помощью простого английского слова exit, то есть "на выход", и десятка охранников выдворил "негодяя" из зала.

"Разбойником" оказался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок и, по удивительному совпадению, ярый поклонник Владимира Зеленского. Отметим, что как хороший ученик он в своем коротком диспуте с главой государства наивно повторил фразу своего "учителя" о том, что "все мы теперь президенты". Но оказалось, что в новом "евангелии от Зе" настоящим президентом является только тот, у кого есть телефон зам главы СБУ Баканова, который может популярно объяснить любому "черту", где его ожидают адские сковородки.

Невразумленный Годунок вначале даже грозился подать на президента Владимира в суд и лепетал, что пути становления молодых политиков простой логике неподвластны. Даже якобы сам гарант в молодые годы мог имитировать исполнение на рояле детородным органом "Мурку", но это же не повод пенять шестому президенту на его проклятое прошлое.

Но вскоре господина Годунка посетило просветление, и он осознал, что в грех перебранки с президентом его ввели "СМИ, которые принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко".

А Владимир Александрович, потренировавшись на сторонниках, замахнулся на "кардинальное решение" проблемы оппозиции – люстрировать всех, кто во время каденции Порошенко занимал высокие посты, был народным депутатом или просто случайно пробегал мимо "Прямого канала". Злые языки уверяют, что у Зеленского просто взяли на вооружение законопроект соратника Януковича, но у президента с гневом отмели эту гнусную инсинуацию.

А действительно, давайте люстрируем всех тех "негодяев", которые отстояли Украину в 2014-2019 годах, в то время, когда шестой президент снимал "Сватов" и не замечал повестки в армию.

Тут, правда, может быть маленькая проблемка с самой командой Зеленского. Ей, как и унтер-офицерской вдове, получится, по обыкновению, немножко высечь саму себя. Ведь теперь им нужно изгнать из своих рядов Абромавичуса и Пристайко, запретить подходить на пушечный выстрел к власти Коломойскому, сказать "до свидания" надеждам на коалицию с Тимошенко и Гриценко. Ну, а о Богдане и вовсе говорить неприлично.

Говорят, что оппоненты Владимира Александровича уже придумали свой ответ на предложение Зеленского. Законопроект, в котором предлагают запретить заниматься — нет, не политикой, а шоу-бизнесом и пожизненно выходить на сцену всем артистам и авторам "Квартала 95", а также сериалов "Слуга народа" и "Сваты". Если это правда — это действительно страшная месть. Ведь когда украинцы накушаются вдоволь Зеленским и квартальными, им вновь придется вспомнить о подзабытом ремесле. И тогда захочется, как в старые добрые времена, бодро спеть: "Если ты от жизни от своей устал, может быть, заглянешь в наш Вечерний Квартал!". А будет нельзя. Потому что того, кто президентство свое профукал, уже не пускают петь даже в квартал.

Путин и червяки

У короля ужасов Стивена Кинга есть сцены, которые не рекомендуют читать, находясь одному в квартире и в вечернее время суток. И действительно, американский писатель может самую заурядную комнату старого отеля превратить в источник настоящего животного страха.

Однако российский президент Владимир Путин на этой неделе наверняка заставил маэстро Кинга нервно плакать от зависти под подушкой.

Судите сами, что мы знали донедавна о гелио- и ветроэнергетике — это спасение человечества, источник экологической, возобновляемой энергии, которую в перспективе можно будет получать в любых необходимых масштабах. Но нас жестоко обманывали.

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – заявил Путин, выступая на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Путин заявил, что от ветряков "из земли вылазят и гибнут червяки, как и всё живое".



А от выбросов газов после сжигания угля и нефти - ничего не вылазит и не гибнет. Всё живое там просто не живёт. "Сказочный долбоеб" про этого торговца керосинками - даже как-то слишком мягко 😂 pic.twitter.com/LBuDS1O24A — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 липня 2019 р.

Говорят, "Газпром" и "Роснефть" уже выделили Никите Михалкову сотни миллионы долларов на его новый фильм-предупреждение человечеству "Утомленные солнцем и червяки, унесенные ветром-3".

Знаменитый режиссер заявил, что обойдется без спецэффектов, а чтобы достоверно создать атмосферу липкого страха и кошмара, будет достаточно нескольких кадров с Владимиром Путиным.

Космос, Донбасс и Г-люди

Сведущие люди говорят, что в Госдуме России уже давно заседают не обыкновенные люди, а специально обученные, обладающие невероятными сверхспособностями, так называемые Г-люди. Правда, информация об этом долгое время считалась фейком, которые распространяют агенты ЦРУ и СБУ, чтобы Пентагон, а также секретные агенты Зорян и Шкирян получали достойное финансирование и хороший продовольственный паек.

Однако на этой неделе депутат Госдумы, космонавт, герой России Елена Серова, выступая на заседании ПА ОБСЕ, заявила буквально следующее: "С борта МКС невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети!"

Депутат Госдумы Елена Серова m24

Заметьте, Серова "невооруженным глазом" из космоса фиксировала полет снарядов со стороны ВСУ. Отметим, что начальная скорость осколочно-фугасного снаряда составляет 690 м/с. Но это не помешало Серовой с высоты 400 километров четко видеть запущенные по "безоружным людям" снаряды.

Теперь мы точно знаем – Г-люди существуют. И это депутаты Госдумы России.

Ваш страусовед, Роман Лазоренко

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