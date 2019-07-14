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Премия "Страуса": люстратор Зеленский, Путин и червяки, Космос и Г-люди

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Президент Владимир и его молодая команда продолжают будоражить страну. На этой неделе гарант продемонстрировал свой изысканный и неповторимый стиль общения с нижестоящим чиновным людом.

Вначале Владимир Александрович точечно выявил в здании Бориспольского горсовета "разбойника" и с помощью простого английского слова exit, то есть "на выход", и десятка охранников выдворил "негодяя" из зала.

"Разбойником" оказался секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок и, по удивительному совпадению, ярый поклонник Владимира Зеленского. Отметим, что как хороший ученик он в своем коротком диспуте с главой государства наивно повторил фразу своего "учителя" о том, что "все мы теперь президенты". Но оказалось, что в новом "евангелии от Зе" настоящим президентом является только тот, у кого есть телефон зам главы СБУ Баканова, который может популярно объяснить любому "черту", где его ожидают адские сковородки.

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Невразумленный Годунок вначале даже грозился подать на президента Владимира в суд и лепетал, что пути становления молодых политиков простой логике неподвластны. Даже якобы сам гарант в молодые годы мог имитировать исполнение на рояле детородным органом "Мурку", но это же не повод пенять шестому президенту на его проклятое прошлое.

Но вскоре господина Годунка посетило просветление, и он осознал, что в грех перебранки с президентом его ввели "СМИ, которые принадлежат российским силам или бывшему президенту Порошенко".

А Владимир Александрович, потренировавшись на сторонниках, замахнулся на "кардинальное решение" проблемы оппозиции – люстрировать всех, кто во время каденции Порошенко занимал высокие посты, был народным депутатом или просто случайно пробегал мимо "Прямого канала". Злые языки уверяют, что у Зеленского просто взяли на вооружение законопроект соратника Януковича, но у президента с гневом отмели эту гнусную инсинуацию.

А действительно, давайте люстрируем всех тех "негодяев", которые отстояли Украину в 2014-2019 годах, в то время, когда шестой президент снимал "Сватов" и не замечал повестки в армию.

Тут, правда, может быть маленькая проблемка с самой командой Зеленского. Ей, как и унтер-офицерской вдове, получится, по обыкновению, немножко высечь саму себя. Ведь теперь им нужно изгнать из своих рядов Абромавичуса и Пристайко, запретить подходить на пушечный выстрел к власти Коломойскому, сказать "до свидания" надеждам на коалицию с Тимошенко и Гриценко. Ну, а о Богдане и вовсе говорить неприлично.

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Говорят, что оппоненты Владимира Александровича уже придумали свой ответ на предложение Зеленского. Законопроект, в котором предлагают запретить заниматься — нет, не политикой, а шоу-бизнесом и пожизненно выходить на сцену всем артистам и авторам "Квартала 95", а также сериалов "Слуга народа" и "Сваты". Если это правда — это действительно страшная месть. Ведь когда украинцы накушаются вдоволь Зеленским и квартальными, им вновь придется вспомнить о подзабытом ремесле. И тогда захочется, как в старые добрые времена, бодро спеть: "Если ты от жизни от своей устал, может быть, заглянешь в наш Вечерний Квартал!". А будет нельзя. Потому что того, кто президентство свое профукал, уже не пускают петь даже в квартал.

Путин и червяки

У короля ужасов Стивена Кинга есть сцены, которые не рекомендуют читать, находясь одному в квартире и в вечернее время суток. И действительно, американский писатель может самую заурядную комнату старого отеля превратить в источник настоящего животного страха.

Однако российский президент Владимир Путин на этой неделе наверняка заставил маэстро Кинга нервно плакать от зависти под подушкой.

Судите сами, что мы знали донедавна о гелио- и ветроэнергетике — это спасение человечества, источник экологической, возобновляемой энергии, которую в перспективе можно будет получать в любых необходимых масштабах. Но нас жестоко обманывали.

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – заявил Путин, выступая на Глобальном саммите по производству и индустриализации.

Говорят, "Газпром" и "Роснефть" уже выделили Никите Михалкову сотни миллионы долларов на его новый фильм-предупреждение человечеству "Утомленные солнцем и червяки, унесенные ветром-3".

Знаменитый режиссер заявил, что обойдется без спецэффектов, а чтобы достоверно создать атмосферу липкого страха и кошмара, будет достаточно нескольких кадров с Владимиром Путиным.

Космос, Донбасс и Г-люди

Сведущие люди говорят, что в Госдуме России уже давно заседают не обыкновенные люди, а специально обученные, обладающие невероятными сверхспособностями, так называемые Г-люди. Правда, информация об этом долгое время считалась фейком, которые распространяют агенты ЦРУ и СБУ, чтобы Пентагон, а также секретные агенты Зорян и Шкирян получали достойное финансирование и хороший продовольственный паек.

Однако на этой неделе депутат Госдумы, космонавт, герой России Елена Серова, выступая на заседании ПА ОБСЕ, заявила буквально следующее: "С борта МКС невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения ВСУ. А в то время там гибли безоружные люди, женщины, старики, дети!"

Депутат Госдумы Елена Серова

Депутат Госдумы Елена Серова

m24

Заметьте, Серова "невооруженным глазом" из космоса фиксировала полет снарядов со стороны ВСУ. Отметим, что начальная скорость осколочно-фугасного снаряда составляет 690 м/с. Но это не помешало Серовой с высоты 400 километров четко видеть запущенные по "безоружным людям" снаряды.

Теперь мы точно знаем – Г-люди существуют. И это депутаты Госдумы России.

Ваш страусовед, Роман Лазоренко

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Тема
Премия Страуса
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
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