Премія "Страуса": люстратор Зеленський, Путін і черв'яки, Космос і Г-люди

Президент Володимир і його молода команда продовжують розбурхувати країну. Цього тижня гарант продемонстрував свій вишуканий і неповторний стиль спілкування з "нижчестоячим" чиновницьким людом.

Спочатку Володимир Олександрович точково виявив у будівлі Бориспільської міськради "розбійника" і за допомогою простого англійського слова exit, тобто "на вихід", і десятка охоронців видворив "негідника" із залу.

"Розбійником" виявився секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок та, за дивним збігом, затятий шанувальник Володимира Зеленського. Відзначимо, що як гарний учень він у своєму короткому диспуті з очільником держави наївно повторив фразу свого "вчителя" про те, що "всі ми тепер президенти". Але виявилося, що в новому "Євангелії від Зе" справжнім президентом є тільки той, у кого є телефон зам глави СБУ Баканова, який може популярно пояснити будь-якому "чорту", де на нього чекають пекельні сковорідки.

Годунок спочатку навіть погрожував подати на президента Володимира в суд і белькотів, що шляхи становлення молодих політиків простій логіці непідвладні. Навіть нібито сам гарант у молоді роки міг імітувати виконання на роялі дітородним органом "Мурку", але це ж не привід нарікати шостому президенту на його прокляте минуле.

Але незабаром пана Годунка відвідало просвітлення, і він усвідомив, що в гріх лайки з президентом його ввели "ЗМІ, які належать російським силам або колишньому президенту Порошенку".

А Володимир Олександрович, потренувавшись на прихильниках, замахнувся на "кардинальне рішення" проблеми опозиції – люструвати всіх, хто під час каденції Порошенка обіймав високі пости, був народним депутатом або просто випадково пробігав повз "Прямий канал". Злі язики запевняють, що у Зеленського просто взяли на озброєння законопроект соратника Януковича, але у президента з гнівом спростували цей мерзенний наклеп.

А дійсно, давайте люструємо всіх тих "негідників", які відстояли Україну в 2014-2019 роках, у той час, коли шостий президент знімав "Сватів" і не помічав повістки в армію.

Тут, правда, може бути маленька проблемка з самою командою Зеленського. Їй, як і унтер-офіцерській вдові, доведеться, як завжди, трішки висікти саму себе. Адже тепер їм потрібно вигнати зі своїх лав Абромавічуса і Пристайка, заборонити підходити на гарматний постріл до влади Коломойському, сказати "до побачення" надіям на коаліцію з Тимошенко і Гриценком. Ну, а про Богдана і зовсім говорити непристойно.

Кажуть, що опоненти Володимира Олександровича вже придумали свою відповідь на пропозицію Зеленського. Законопроект, в якому пропонують заборонити займатися – ні, не політикою, а шоу-бізнесом і пожиттєво виходити на сцену всім артистам і авторам "Кварталу 95", а також серіалів "Слуга народу" і "Свати". Якщо це правда – це дійсно страшна помста. Адже коли українці наїдяться досхочу Зеленським і квартальними, їм знову доведеться згадати про призабуте ремесло. І тоді захочеться, як у старі добрі часи, бадьоро заспівати: "Якщо ти від життя від свого втомився, може, заглянеш у наш Вечірній Квартал!". А буде не можна. Тому що того, хто президентство своє розтринькав, вже не пускають співати навіть у квартал.

Путін і черв'яки

У короля жахів Стівена Кінга є сцени, які не рекомендують читати, перебуваючи одному в квартирі і у вечірній час доби. І дійсно, американський письменник може найпересічнішу кімнату старого готелю перетворити в джерело справжнього тваринного страху.

Однак російський президент Володимир Путін цього тижня напевно змусив маестро Кінга нервово плакати від заздрощів під подушкою.

Судіть самі, що ми знали донедавна про геліо- і вітроенергетику – це порятунок людства, джерело екологічної, відновлюваної енергії, яку в перспективі можна буде отримувати в будь-яких необхідних масштабах. Але нас жорстоко обманювали.

"Чи комфортно людям буде жити на планеті, заставленій частоколом вітряків і покритої декількома шарами сонячних батарей? ... Скільки птахів гине через вітряків? Вони (вітряки) так трясуться, що черв'яки вилазять із землі. Це не жарти. Це наслідки", – заявив Путін, виступаючи на Всесвітньому саміті з виробництва та індустріалізації.

Путін заявив, що від вітряків "з землі вилазять і гинуть черв'яки, як і все живе".



А від викидів газів після спалювання вугілля і нафти - нічого не вилазить і не гине. Все живе там просто не живе. "Казковий долбоеб" про цього торговця керосинками - навіть якось занадто м'яко 😂 pic.twitter.com/LBuDS1O24A - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 липня 2019 р.

Кажуть, "Газпром" і "Роснефть" вже виділили Микиті Михалкову сотні мільйони доларів на його новий фільм-попередження людству "Стомлені сонцем і черв'яки, віднесені вітром-3".

Знаменитий режисер заявив, що обійдеться без спецефектів, а щоб достовірно створити атмосферу липкого страху і жаху, буде досить декількох кадрів з Володимиром Путіним.

Космос, Донбас і Г-люди

Обізнані люди кажуть, що в Держдумі Росії вже давно не засідають звичайні люди, а спеціально навчені, які володіють неймовірними здібностями, так звані Г-люди. Правда, інформація про це довгий час вважалася фейком, які поширюють агенти ЦРУ і СБУ, щоб Пентагон, а також секретні агенти Зорян і Шкірян отримували гідне фінансування і гарний продовольчий пайок.

Однак цього тижня депутат Держдуми, космонавт, герой Росії Олена Сєрова, виступаючи на засіданні ПА ОБСЄ, заявила буквально таке: "З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як рвалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розташування ЗСУ. А в той час там гинули беззбройні люди, жінки, люди похилого віку, діти! "

Депутат Держдуми Олена Сєрова m24

Зауважте, Сєрова "неозброєним оком" з космосу фіксувала політ снарядів з боку ЗСУ. Відзначимо, що початкова швидкість осколково-фугасного снаряда становить 690 м/с. Але це не завадило Сєровій із висоти 400 кілометрів чітко бачити запущені по "беззбройних людях" снаряди. Тепер ми точно знаємо – Г-люди існують. І це депутати Держдуми Росії.

Ваш страусознавець, Роман Лазоренко

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