Премия ''Страуса'': Казино Путина, шапки Януковича-2 и позор патриарха Кирилла

Все страны несчастливы по-своему, но только одна уже скоро как 20 лет "счастлива" совершенно одинаково. Не веря в обаяние березового ситца, она с маниакальным упорством соблазняет социально близких вождей тоннами вечнозеленых купюр с портретами лидеров вечно ненавидимой страны.

Если где-нибудь, на любом континенте планеты Земля, суждено быть свергнутым какому-нибудь диктатору, доведшему собственную страну до белого каления — значит наверняка он недавно получил многомиллиардный кредит от России. Эта, уже ставшая почти народной, примета первый раз показала себя во всей красе во время правления в Украине Януковича.

Экс-президент Украины Виктор Янукович

За месяц до начала Майдана Кремль щедрою рукой отсыпал межигорскому страусофилу аж 15 миллиардов долларов кредита. Правда, Революция Достоинства не дала золотому ручью полностью излиться в бездонные "закрома", и Виктор Федорович успел "освоить" только первый транш в три миллиарда долларов. Эти деньги исчезли из Украины вместе с президентом-беглецом, и теперь Киев судится в Лондонском суде, справедливо отмечая, что миллиарды пошли прямиком в карман Януковича, минуя государственный. Казалось бы, грустная история с пропажей немалой суммы должна была заставить Путина быть поаккуратней с кредитованием неудачливых диктаторов.

Но нет тут было. Буквально на днях Москва выделила пять миллиардов венесуэльскому дуче Мадуро. А вскоре в этой замечательной стране вспыхнул "Майдан". Правда, сенсацией для тех, кто следит за ситуацией в Венесуэле, это не стало. Ведь народ восстал против бывшего шофера Уго Чавеса весьма прогнозировано. Посудите сами, средняя зарплата в Венесуэле меньше 10 долларов США. Инфляция побила мировой рекорд и уже приближается к двум миллионам процентов. А ведь эта нефтеносная страна потенциально должна была быть одной из богатейших в мире. Ну как таким "успешным менеджерам" из Каракаса не занять несколько миллиардов до "получки"?

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидер России Владимир Путин

Так или иначе, но всем понятно, что режим Мадуро обречен, потому что усидеть на одних штыках невозможно даже диктатору. И самой собой разумеется, что новые венесуэльские власти, которым предстоит поднимать из пепла разоренную страну, пошлют московских друзей свергнутого диктатора, при любом намеке на возвращение кредита, в долгое эротическое путешествие куда-нибудь в Ростов, а может, даже на Курильские острова. В очередной раз ставка Путина, поставившего все в своем геополитическом казино на безумного диктатора, оказалась битой. И кто же теперь будет платить по счетам? Как всегда, российский народ. В стране крепчающих скреп после поднятия пенсионного возраста, НДС и цен на ЖКХ решили ввести плату за право выхода в интернет. И правда, нечего глупым пейзанам читать о свержениях в далеких и близких странах "легитимных президентов". А то еще подумают, что Майдан — это не так страшно, как им каждый день рассказывают Киселев и Скабеева.

Шапка кандидата, или "Университеты" Януковича

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко, пребывая на мировом экономическом форуме, в швейцарском Давосе, решил, по всей видимости, хоть как-то "оправдать" дорогую поездку.

Facebook Игоря Шевченко

Увидев, что на улицах европейского курорта автомат выдает всем желающим бесплатно одну фирменную лыжную шапку нежной небесной окраски, Шевченко, нарушая правила, да и даже самый простой рагульский этикет, набрал для "друзей" аж четыре шапки. Жадность и любовь до халявы были настолько наглядны, что не выдержал даже закаленный швейцарский охранник. Если бы не дипломатический паспорт, не избежать бы кандидату, по его собственному признанию, нескольких неприятных минут в полицейском участке. Понять начинающего политика, в принципе, можно. Наверняка он помнит, что славный путь Виктора Януковича в президенты также начался с "добычи" шапок в енакиевской Пивновке. Только вот юный Витька рос безотцовщиной и жрал макуху, чем выгодно отличался от Шевченко.

Facebook Игоря Шевченко

Facebook Игоря Шевченко

Да и не видать Януковичу не то, что президентства, но и должности завгара, если бы не добрый космонавт Береговой и люди с "горячим сердцем" из одной всемирно известной "конторы". А сейчас таких, как Шевченко, уже не берут на поруки космонавты, да и "контора" теперь осталась за рубежом.

Но самое удивительное, что историю с шапками раскопали не зловредные журналисты-расследователи, а именно сам кандидат в президенты, расписав в лицах все подробности похода "за шапками" на своей странице в Фейсбук.

В общем, человек от всей души старается, чтобы его не забыли. И какая-то память у нашего электората наверняка о кандидате останется. Только вот какая, увидим 31 марта.

Позор патриарха Кирилла

Украинский животворящий Томос обладает по истине силой миллиона "Томагавков" и, может, даже чуть-чуть большей. Ведь именно ему на наших глазах закатывается еще недавно сиявшая выше Останкино звезда патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева). И сбил высокую птицу в стратосфере не "Патриот", а всего лишь листок пергамента, красиво исписанный греческими буквами в Константинополе. Он превратил безтомосного патриарха в редкое посмешище даже среди правоверных московской церкви.

В принципе, уже после жалобной челобитной на Православную церковь Украины, написанной Папе Римскому, стала ощущаться тревога за душевное состояние и дальнейшую судьбу российского предстоятеля.

Патриарх РПЦ Кирилл

А тут новый удар откуда не ждали. Казалось бы, что тут сложного и злокозненного — на минувшей неделе Российская академия наук присудила Кириллу звание почетного профессора. Оно, конечно, такого человека можно было сразу в почетные академики, но и профессором тоже сойдет. И тут оказалось, что произошла чудовищная ошибка, и Гундяев не то, что не профессор, но даже и не доцент.

Возникло ощущение, что некто маленький и злобный в Кремле злобно мстит патриарху за победное шествие Томоса по Украине.

Президент России Владимир Путин и патриарх РПЦ Кирилл

Того и гляди, что скоро Кисилев расскажет, что Кирилл по субботам тайно посещает синагогу. Самое время патриарху подумать, а не попроситься ли, пока еще есть время, о переходе в ПЦУ. Там ведь зла не помнят, и наверняка такому человеку выделят хороший приход в зажиточном украинском селе. Может, когда-нибудь даже и Томос привезут посмотреть издалека…

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал