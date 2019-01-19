Премия ''Страуса'': Черный маг РПЦ, ''гетман'' Пушилин и возвращение блудной пропагандистки

Настоятель Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) открыл новую страницу в истории Русской православной церкви. По откровенному признанию митрополита, из-за его проклятий погибли четверо музейщиков, которые работали в лаврской мастерской.

Если бы подобное произнесла цыганская гадалка возле Бессарабского рынка, можно было бы брезгливо поморщиться, но когда аналогичное мы слышим из уст члена Священного синода УПЦ МП, возникает много вопросов.

Первый из них:а читал ли владыка хоть раз в жизни Библию?Или хотя бы страницы священного писания, повествующие о проповедях Христа. "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас", - гласит одна из главных заповедей Сына Божия.

Митрополит Павел (Лебедь) Без Табу

Правда, возможно, в русском православии уже "творчески переосмыслили" Евангелие, и теперь проклинать людей у священнослужителей в порядке вещей? Вот что написал о проклятии российский православный журнал "Православная жизнь": "Конечно же, первопричина проклятия и его мотивация – это проделки злого духа, ненавидящего все живое и особенно человека. Душа, находящаяся в мире с Богом, не может произнести проклятия. Это способна совершить душа, водительствуемая бесом".

Так что даже российская православная литература прямо свидетельствует — митрополит Павел явно занимается черной магией, проклиная людей. А всех магов и чародеев, как явствует из Откровения, ожидает озеро "горящее огнем и серою".

Будем надеяться, что РПЦ все же найдет для владыки Павла персонального экзорциста, если и не от сострадания к своему впавшему в чародейство владыке, то хотя бы ради благовения перед мощами 125 святых, почивающих в пещерах Киево-Печерской лавры.

"Гетман" Пушилин

Что-то заразное все же носится в воздухе оккупированного Донбасса. И рано или поздно этот псевдоимперский вирус поражает всех главарей бандустанов ОРДЛО.

Помнится, покойный Александр Захарченко то на Лондон, то на Варшаву собирался идти с "освободительным" походом, пока взрыв в кафе "Сепар" не ограничил "империю" куромаршала двухметровым куском земли на донецком кладбище.

Кафе "Сепар" в Донецке, где убили Захарченко

До определенной поры новый "глава ДНР" Денис Пушилин выгодно отличался от своего предшественника умением не нести ахинею про бабушку из Рейкьявика и преподавания закона божьего в школах СССР. Но, видно, пьяный воздух аннексированного Крыма окончательно подорвал стоический дух бывалого эмемемщика.

"Считаю, что именно с Крыма в 2014 году началось новое объединение Руси. И я благодарен за поддержку, которая оказывается нам с самого первого дня", – сказал Пушилин во время митинга в Симферополе, посвященном 365-й годовщине Переяславской рады.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин

"Когда русский народ объединяется, то сильнее его в мире нет. И этот процесс начался. С честью и достоинством перенесем все испытания", – заявил главарь террористов.

Речь Пушилина - сплошной исторический казус. Так, если брать период Киевской Руси, то часть восточного Крыма, которая входила в Тмутараканское княжество, принадлежала черниговским князьям. Когда еще ни Москвы, ни "русского духа", ни в Крыму, ни в Киевской Руси не было даже в проекте.

А если вернуться во времена Богдана Хмельницкого, то союз крымского хана и украинского гетмана был скорее головной болью для Москвы. Преемник Хмельницкого Иван Выговский в 1657 году с помощью крымских татар наголову разгромил войско московитов в битве под Конотопом.

Богдан Хмельницкий

На землях нынешнего украинского Донбасса во времена гетманщины находилась Кальмиусская паланка войска Запорожского.

Напомним также, что третий Рим в лице Москвы до 1700 года был данником крымского хана.

В исторические периоды, когда украинцы и крымские татары объединялись — таки да, у Москвы наставал действительно "период испытаний". И в этом без сомнения, Пушилин действительно прав.

Иногда они возвращаются

Недолго купалась в "лучах славы", выступая на российских пропагандистских каналах с разоблачением "киевской хунты", украинская журналистка Елена Бойко.

"Гуманный" российский суд выписал писательнице "билет" по маршруту "чемодан-вокзал-Харьков", где Бойко после пересечения границы, попала в "дружественные руки" украинских пограничников.

Пророссийская журналистка Елена Бойко Радио Свобода

А 17 января Галицкий районный суд Львова принял решение о заключении Бойко на 60 суток.

Сама Бойко в ярости от такой российской благодарности за ее честное предательство. "Меня выбросили из России, как использованную грязную тряпку. Советую всем, кто поверил российской власти, быстрее оттуда бежать", - заявила Елена Бойко, кажется, первый раз в жизни, сказав истинную правду.

Немаленькая диаспора украинских эмигрантов, поливающих грязью Украину на эфирах у Соловьева, Кисилева и Скабеевой, сейчас в благородном гневе поднимает волны возмущения в соцсетях. Оскорбленные в лучших своих чувствах, кремлевские путаны плохо скрывают животный страх. Вся бежавшая из Украины "нечисть" пребывает в смутный догадках: кто же теперь на выход с вещами следующий?

Не будем злорадными и не станем строить конспирологических версий по поводу истинных мотивов удивительного решения российского правосудия. Умные люди и в России, и в Украине скорее должны порадоваться за Елену Бойко. Ведь украинская тюрьма далеко не самое плохое, что могло произойти с предательницей.

Во-первых, как показывает опыт "героев русской весны", свою "карьеру" в ОРДЛО они обычно заканчивают "героической" смертью или мрачным подвалом. А это вам не комфортная украинская тюрьма с адвокатами и трехразовым питанием.

А во-вторых, когда длинная кавалькада януковичей-азаровых-курченко только попадет в гуманные руки украинского правосудия, то Бойко, возможно, уже отсидит свое. Все же будет кому носить передачи новой партии разочарованных в "идеалах русского мира".

Ваш "страусовед", Роман Лазоренко

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